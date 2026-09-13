"Pedaliamo contro la violenza": in bici da Piazza d'Armi a Borgo Ferrovia Quarta edizione per l'iniziativa promossa dall'ASD AvBike Woman e sposata dalle istituzioni

Quarta edizione per "Pedaliamo contro la violenza", in tanti hanno raggiunto Piazza d'Armi con le bici per il via del percorso, terminato a Borgo Ferrovia. Grande partecipazione della comunità irpina con la presenza di tutte le istituzioni e le forze dell'ordine: "Siamo alla quarta edizione, pedaliamo contro la violenza sulle donne, contro la violenza di genere, domestica, psicologica. Pedaliamo per dire basta alla violenza, basta ai femminicidi": ha affermato la presidente dell'ASD AvBike Woman, Emilia Falciano. È un gesto concreto che porta la città a riflettere, un gesto di condivisione. Porta l'attenzione e garantisce prevenzione. Va modificata una cultura che deve raggiungere il rispetto. Ogni donna deve essere libera di scegliere la propria strada, ma senza violenza. È questo il messaggio più bello che arriva da questa iniziativa": ha affermato l'assessore regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca.

"L'unione può cambiare le cose"

"In questo periodo così difficile per le donne, è bello vedere tutta questa partecipazione. - ha sottolineato Rita Nicastro, presidente del MIA, Movimento Irpino Antiviolenza - La nostra comunità ha dimostrato di esserci e di essere solidale. Stiamo dimostrando che concretamente che l'unione può cambiare le cose. Noi ci siamo e nessuno deve essere sentirsi solo. Ringraziamo l'ASD AvBike Woman per l'iniziativa". "Le istituzioni hanno il dovere di sposare questi progetti e queste iniziative. Bisogna sensibilizzare per arginare e annullare le violenze. Ringrazio le associazioni, l'educazione è fondamentale in questo percorso": ha aggiunto l'assessore comunale alle Pari Opportunità, Elvira Matarazzo.