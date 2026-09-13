Smottamento sulla SP27 a Monteforte, strada chiusa e interventi in corso

La Provincia di Avellino interviene questa mattina sulla strada provinciale SP27 Breccelle per rimuovere il materiale franato sulla carreggiata e ripristinare la circolazione. Il tratto è chiuso al traffico da ieri, sabato 12 settembre, a seguito di uno smottamento verificatosi lungo la sede stradale nel territorio comunale di Monteforte Irpino.
Strada provinciale SP27 Breccelle chiusa dopo la frana di ieri
Il tratto delle Breccelle resta chiuso dopo la frana di ieri. Previsto il transito a mezza carreggiata durante i lavori.
Lavori di rimozione e ripristino della viabilità a Monteforte Irpino
Durante le operazioni non si esclude l'apertura a mezza carreggiata per consentire un transito parziale dei veicoli. I tempi di ripristino completo della viabilità non sono ancora stati resi noti.
Sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'evolversi della situazione.