Il Vescovo Melillo agli studenti: "Non smettete mai di cercare la vostra strada" La lettera in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico

"Cari ragazzi, un nuovo anno scolastico comincia e davanti a voi c’è una pagina ancora tutta da scrivere. Noi adulti pensavamo che la nostra vera vita cominciasse fuori dalla scuola.

Solo molti anni dopo abbiamo compreso quanta parte della nostra vita fosse già cominciata proprio lì, con i nostri compagni, i nostri insegnanti, le nostre paure e le nostre domande.

Anche per voi non sarà sempre facile. Ci saranno errori, difficoltà, giorni in cui vi sembrerà di non farcela. Ma ricordate: un voto non definisce il vostro valore e un errore non decide chi siete. Siete molto di più dei vostri successi e anche delle vostre sconfitte".

La lettera rivolta agli studenti, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico è firmata dal Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

"La scuola è il luogo dove si impara, certo, ma è anche lo spazio in cui si cresce, si incontrano gli altri, si scoprono i propri talenti e, poco alla volta, si comincia a capire quale strada percorrere nella vita.

Non smettete mai di cercare la vostra strada. Fatelo con curiosità, con libertà e con coraggio. Abbiate il coraggio di fare domande, di sbagliare e di ricominciare. Abbiate il coraggio di sognare e di credere nelle possibilità che portate dentro di voi.

E non dimenticate mai di essere gentili. In un tempo in cui tante parole feriscono e dividono, un gesto di attenzione, una parola buona, una mano tesa possono cambiare la giornata - e qualche volta persino la vita - di chi incontriamo.

E quando la strada vi sembrerà confusa, ricordate che Dio cammina accanto a voi. Non vi toglie la fatica delle scelte, ma vi accompagna nel cercare ciò che è vero, bello e buono per la vostra vita.

Il futuro non è già scritto. È anche nelle vostre mani. Abbiate il coraggio di scriverlo con il cuore.

Buon anno scolastico, ragazzi. Studiate, cercate, incontratevi, sognate. E soprattutto, non abbiate paura di diventare ciò che siete chiamati ad essere. Buona strada!"