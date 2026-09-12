Enrico deve tornare a camminare: ha bisogno del nostro aiuto La sua storia ha dell'incredibile. Ariano si mobilita e avvia una raccolta fondi urgente

Questa è la storia di Enrico Ceruolo, 25 anni, di Ariano Irpino. Sei anni fa, una semplice passeggiata. Un morso di una zecca. Da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre.

Oggi Enrico è costretto su una sedia a rotelle. Ha contratto un'infezione grave collegata alla malattia di Lyme che gli ha causato una sindrome neurologica rara e invalidante.

"In Italia ci hanno detto che non c'è più nulla da fare. In America, invece, c'è un centro specializzato che può curarlo. Che gli può ridare una speranza, le gambe, la vita. Ma il costo è altissimo e la famiglia da sola non ce la fa"

Ariano è stata sempre solidale. Non possiamo girarci dall'altra parte...

ECCO COME AIUTARE ENRICO

BONIFICO BANCARIO:

Intestato a: Enrico Ceruolo

IBAN: IT 43T 0855 37565 0001 00 0370 993

Causale: Donazione per Enrico.

Per chi vuole aiutare in altro modo o avere informazioni:

Contattare: 3392506593 Marica, 3669535604 Claudia, 3331130023 Nicoletta.

Ogni donazione verrà rendicontata. Ogni euro andrà solo ed esclusivamente per le cure e il viaggio.