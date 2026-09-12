Avellino-Palermo: c'è Palmiero, out Favilli e Simic Prima convocazione per Di Bitonto tra i biancoverdi. Rosanero senza Perin, Hernani e Strefezza

Luca Palmiero è regolarmente in gruppo, a disposizione di Alessandro Nesta, per Avellino-Palermo. Out, invece, Andrea Favilli (sovraccarico funzionale a carico del bicipite femorale sinistro) e Lorenco Simic (lesione di media entità a carico del muscolo soleo di sinistro). Prima convocazione per Alessandro Di Bitonto, che non era in gruppo a Modena solo a causa del numero massimo raggiunto per la lista (23) nonostante sia "under". Nel Palermo non ci sono Hernani (sovraccarico muscolare all’arto inferiore destro), Mattia Perin (sovraccarico muscolare all’arto inferiore sinistro) e Gabriel Strefezza (lesione all’arto inferiore sinistro). "I calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo": si legge nella nota del club rosanero.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 56 Enrici, 77 Di Paolo.

Il report

Andrea Favilli è alle prese con un sovraccarico funzionale a carico del bicipite femorale sinistro. Lorenco Simic è alle prese con una lesione di media entità a carico del muscolo soleo di sinistro. Daniel Fila non è stato convocato per una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra.