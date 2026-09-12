Maltempo in Irpinia, grandine e nubifragi: frana sulla Forino-Monteforte Danni alle colture a Montemarano

Un violento temporale accompagnato da una forte grandinata ha colpito nel pomeriggio il territorio irpino, interessando in particolare l'Alta Irpinia e la Valle dell'Irno. Il maltempo ha provocato disagi alla viabilità e danni alle colture, mentre sono in corso gli interventi di vigili del fuoco e tecnici per le verifiche sul territorio.

Tra le aree maggiormente colpite c'è Montemarano, dove una grandinata intensa si è abbattuta sui campi causando danni alle produzioni agricole e destando preoccupazione tra gli agricoltori.

Situazione critica anche a Forino, dove il forte temporale ha trasformato le strade in veri e propri torrenti. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato uno smottamento nella zona Breccelle, lungo la strada che collega Forino a Monteforte Irpino. Il cedimento del manto stradale, con detriti e fango sull'asfalto, ha reso l'arteria impraticabile. (Foto tratta dalla pagina facebook Viva Forino).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici competenti per mettere in sicurezza l'area e valutare l'entità del dissesto. Le verifiche sono tuttora in corso per accertare le condizioni della carreggiata e stabilire i tempi di ripristino della viabilità.

L'ondata di maltempo conferma ancora una volta la vulnerabilità del territorio irpino agli eventi meteorologici intensi, con precipitazioni improvvise che in pochi minuti hanno provocato allagamenti, smottamenti e pesanti ripercussioni sulle attività agricole e sulla circolazione.