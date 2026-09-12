Ariano: domenica di trekking a Valleluogo, ecco come partecipare Evento giunto alla sua quinta edizione grazie all'associazione "Amici di Valleluogo"

Domenica di trekking domani ad Ariano Irpino in località Valleluogo. Evento giunto alla sua quinta edizione grazie alla caparbietà dell'associazione "Amici di Valleluogo".

La partenza è fissata alle 9.00 davanti al Santuario tanto caro alla comunità arianese e al Beato Luigi Novarese. L'obiettivo resta quello di valorizzare sempre di più questo luogo, fatto di semplicità e amore.

Un'associazione socio culturale senza scopo di lucro costituita da parte degli abitanti delle contrade Valleluogo, Casavetere, Montecifo e Castaglione, che si è già distinta in diverse iniziative, al fine di dare ancora più visibilità a questa splendida fetta di territorio arianese.

Iniziativa patrocinata dall'amministrazione comunale di Ariano Irpino.

I consigli utili dell'associazione a chi vorrà iscriversi:

Difficoltà medio-alta. Lunghezza 9 km circa. Munirsi di abbigliamento adeguato, (consigliato pantaloni lunghi, scarponcini e acqua).

Info e prenotazioni: 333.7306919-329.0737879-338.8230777.