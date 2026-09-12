Ariano: domenica di trekking a Valleluogo, ecco come partecipare

Domenica di trekking domani ad Ariano Irpino in località Valleluogo. Evento giunto alla sua quinta edizione grazie alla caparbietà dell'associazione "Amici di Valleluogo".
La partenza è fissata alle 9.00 davanti al Santuario tanto caro alla comunità arianese e al Beato Luigi Novarese. L'obiettivo resta quello di valorizzare sempre di più questo luogo, fatto di semplicità e amore.
Un'associazione socio culturale senza scopo di lucro costituita da parte degli abitanti delle contrade Valleluogo, Casavetere, Montecifo e Castaglione, che si è già distinta in diverse iniziative, al fine di dare ancora più visibilità a questa splendida fetta di territorio arianese.
Iniziativa patrocinata dall'amministrazione comunale di Ariano Irpino.
I consigli utili dell'associazione a chi vorrà iscriversi:
Difficoltà medio-alta. Lunghezza 9 km circa. Munirsi di abbigliamento adeguato, (consigliato pantaloni lunghi, scarponcini e acqua).
Info e prenotazioni: 333.7306919-329.0737879-338.8230777.