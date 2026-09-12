Ariano, giorno speciale per Filippo Tiso: 100 anni di storia, fatica e raccolti Commerciante simbolo di frutta e verdura in Irpinia e nel foggiano

Cento anni di storia, fatica e raccolti. Chi non conosce Filippo Tiso ad Ariano Irpino e nel foggiano. Commerciante instancabile di frutta e verdura, simpaticissimo e ben voluto da tutto per la sua onestà e serietà nel lavoro. Una garanzia.

"Cent'anni e non sentirli e se l'orto chiama, io rispondo". Ebbene si, ancora oggi, compa Filippo cura e lavora con attenzione il suo orto in campagna, nella verde e ridente contrada San Liberatore come ha sempre fatto.

Un sabato di festa per lui e la sua straordinaria famiglia, all'agriturismo "Antichi sapori" di Ariano Irpino in contrada Monticchio. Ricordi, buon cibo, tanta allegria e l'omaggio di una targa da parte dell'amministrazione comunale consegnata dal vice sindaco Giovannantonio Puopolo.

Sposato con Lucia 93 anni, due figli: Vincenzo non Nella e Carmela con Carmine e un esercito di nipoti e pro nipoti. A Filippo Tiso, giungono i più affettuosi auguri per lo straordinario traguardo dei 100 anni anche da parte nostra.