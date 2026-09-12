Grottaminarda: immondizia in ogni angolo nel parcheggio di fronte al comune La struttura necessita di una bonifica immediata

Immondizia accantonata e al vento nel silos parcheggio. Accade a Grottaminarda, dove i cittadini ci segnalano lo stato di degrado e abbandono in cui versa la struttura.

"Basta farsi un giro per notare da un lato lo stato di abbandono evidente e dall'altro l'inciviltà di chi la frequenta giornalmente. Ci sono rifiuti accumulati negli angoli e non raccolti, altri sparsi e spostati dal vento e ricettacolo di animali".

Una situazione sicuramente non di oggi, ma che andrebbe avanti da diverso tempo. Viene rivolto un appello a chi di competenza a restituire al più presto decoro all'interno del parcheggio e ai responsabili di tale scempio ad essere più civili.