Il calvario quotidiano dei portatori di handicap in Irpinia

Costretti spesso ad elemosinare un parcheggio, in spazi a loro riservati

il calvario quotidiano dei portatori di handicap in irpinia

La segnalazione del giorno...

Ariano Irpino.  

Il calvario quotidiano dei portatori di handicap in Irpinia, costretti spesso ad elemosinare un parcheggio, in spazi a loro riservati. Accade quotidianamente in molti comuni. Ad Ariano solo pochi giorni fa un cittadino, si è visto costretto a chiamare le forze dell'ordine.

Ora c'è una nuova abitudine sempre più diffusa. Si parcheggia negli spazi gialli, riservati a persone non deambulanti, lasciando in maniera furbastra le quattro frecce accese, fingendo una sosta rapida che alla fine si rivelerà infinita. I controlli ci sono, soprattutto quando vengono sollecitati ma alla fine è una questione di civiltà e mancanza di rispetto, verso persone in difficoltà. E c'è anche chi si rivolge in malo modo e con arroganza.

Ad Ariano uno degli ultimi episodi di inciviltà si è verificato in località Calvario. E di qualche giorno fa che la sezione degli stalli occupati, è stata segnalata alla prefettura di Avellino, polizia municipale e comune. 

Viene rivolto un sollecito a tutti, ad una maggiore verifica dei Cude, il documento personale che permette alle persone con capacità di deambulazione ridotta o impedita di usufruire di parcheggi riservati e di circolare nelle Ztl.

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