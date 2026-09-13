Avellino-Palermo: le probabili formazioni, "Partenio" sold-out Alle 17.15 la sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B

Nesta recupera Palmiero e il capitano potrebbe tornare subito al centro della mediana: ultime valutazioni per lo staff tecnico dell'Avellino verso la sfida con il Palermo, in programma alle 17.15 al "Partenio-Lombardi". Il capitolino non potrà contare su Simic in difesa e su Favilli in attacco. Al centro del pacchetto arretrato ci sarà Venturi, già impiegato nella seconda parte di gara a Modena. La coppia offensiva sarà composta da Russo e Cheddira con Biasci jolly dalla panchina. Il Palermo ha raggiunto Avellino senza Perin, Hernani e Strefezza, ma con la forza e la qualità di un gruppo fuori categoria e che punta a vincere il torneo e riportare la città siciliana in massima serie.

Aggiornamento delle ore 12 - "Il Partenio-Lombardi" è sold-out, comunicazione da parte dell'U.S. Avellino tramite "storia" social.

Le probabili formazioni

Serie B

Quarta Giornata

Avellino-Palermo

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, M. Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Di Maggio, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Cancellotti, Adamo, Di Paolo

Palermo (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, A. Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Nespola, Gomes, Gyasi, Estevez, Bozzolan, Balaguss, Cassandro, Barba, Magnani, Gabrielloni

Arbitro: Doveri

Assistenti: Zingarelli e Bianchini

Quarto ufficiale: Mastrodomenico

VAR e AVAR: Camplone e Santoro