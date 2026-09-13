Avellino Basket: 83-64 nel test contro Ruvo di Puglia Coach Di Carlo: "Abbiamo disputato una buona amichevole"

"Stiamo crescendo, abbiamo disputato una buona amichevole questa sera, non siamo ancora al top e la prossima settimana utilizzeremo altri due test per cercare di avvicinarci nelle migliori condizioni al test contro Vigevano": così il coach dell'Halley Campania Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, dopo la vittoria ottenuta dai biancoverdi nel test contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia al PalaDelMauro con il risultato di 83-64.

Il tabellino

Amichevole

Halley Campania Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia 83-64

Parziali: 25-15; 24-18; 15-16; 19-15

Avellino: Zerini 6, Francis 16, Della Rosa 9, Palumbo 6, Mollura 10, Serpilli 10, Campogrande 11, Dell'Agnello 6, Fresno 5, Falappi, Zuccardi 2, Spagnoli, Lucadamo 2. All. Di Carlo

Ruvo: Falilou, Valesin 5, Reale 8, Bogliardi 8, Guaiana 8, Chinellato 17, Berardi, Hogue 13, Lumena 2,Guastamacchia 2. All. Rajola

Arbitri: Agnese, Manco, Leggiero