Moscati, concorso per la medicina d'urgenza: opportunità per il Pronto Soccorso Le dichiarazioni della CISL Fp

Moscati, nuovo concorso per la Medicina d’Emergenza-Urgenza. CISL FP Irpinia Sannio: «Un’opportunità per i professionisti e un investimento sul futuro del Pronto Soccorso»

Il concorso

– Il nuovo concorso per la Medicina d’Emergenza-Urgenza dell’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento dell’area dell’emergenza e, al tempo stesso, un’opportunità professionale per i medici che intendono misurarsi in uno dei settori più strategici e complessi della sanità pubblica.

La procedura

La procedura si inserisce in una fase di significativo rinnovamento per il Moscati, caratterizzata dall’apertura del nuovo Pronto Soccorso e dalla riorganizzazione della Medicina d’Urgenza, affidata alla direzione del dott. Flavio Cesaro.

L'obiettivo

L’obiettivo deve essere quello di consolidare un sistema dell’emergenza-urgenza moderno ed efficiente, capace di coniugare qualità dell’assistenza, innovazione organizzativa, adeguatezza degli organici e migliori condizioni di lavoro per il personale.

Il concroso

«Guardiamo con grande interesse a questo concorso perché rafforzare gli organici significa investire concretamente sulla qualità dell’assistenza e sul futuro della sanità irpina», dichiara Sonia Petrucciani, Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio.

Il pronto soccorso

«Il nuovo Pronto Soccorso rappresenta un investimento importante, ma alle strutture moderne e alle tecnologie devono necessariamente affiancarsi persone, competenze e professionalità. Per questo la CISL FP Irpinia Sannio ritiene fondamentale che alla riorganizzazione degli spazi e dei servizi corrisponda un altrettanto significativo investimento sul capitale umano. Il concorso può rappresentare un’occasione concreta per attrarre nuovi professionisti e rafforzare una Medicina d’Emergenza-Urgenza sempre più qualificata e capace di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini».

L'appello

Petrucciani rivolge quindi un invito ai medici interessati: «Partecipare oggi significa avere l’opportunità non semplicemente di occupare un posto di lavoro, ma di entrare in una fase nuova dell’emergenza-urgenza del Moscati e contribuire direttamente, con le proprie competenze e la propria professionalità, alla crescita di un presidio ospedaliero fondamentale per l’intera provincia di Avellino».

Il percorso

Sulla stessa linea Francesco Canonico, Segretario Aziendale CISL FP Irpinia Sannio dell’AORN “San Giuseppe Moscati”, che sottolinea il valore del percorso avviato all’interno dell’Azienda.

La realtà ospedaliera

«Chi vive quotidianamente la realtà ospedaliera conosce bene la complessità dell’emergenza-urgenza e quanto sia determinante poter contare su organici adeguati. Il rafforzamento della componente medica rappresenta un tassello essenziale della nuova organizzazione. L’arrivo di nuovi professionisti può contribuire a rendere il servizio più stabile ed efficiente, migliorando la qualità dell’assistenza e, allo stesso tempo, le condizioni di lavoro di chi già opera nella struttura».

La strategia

Per la CISL FP Irpinia Sannio, il concorso deve inserirsi in una strategia più ampia di consolidamento dell’intera area dell’emergenza-urgenza, nella quale il rafforzamento degli organici e la valorizzazione delle diverse competenze rappresentano elementi strettamente connessi.

I sanitari

«Un Pronto Soccorso efficiente richiede organici adeguati, competenze qualificate e una piena integrazione tra tutte le figure professionali – prosegue Canonico –. Medici, infermieri, OSS, tecnici e personale di supporto operano ogni giorno in un contesto particolarmente complesso, nel quale organizzazione, professionalità e capacità di lavorare in sinergia sono determinanti. Per questo il rafforzamento della componente medica rappresenta un passaggio importante che deve accompagnarsi a una più ampia valorizzazione del personale e al consolidamento dell’intera organizzazione dell’emergenza-urgenza».

La cisl

La CISL FP Irpinia Sannio continuerà a seguire con attenzione il percorso di riorganizzazione del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza, nella convinzione che gli investimenti strutturali e tecnologici debbano procedere insieme al potenziamento degli organici, alla valorizzazione delle professionalità e alla costruzione di condizioni organizzative adeguate alla complessità dell’emergenza ospedaliera.

Il Moscati

«Il Moscati ha oggi l’opportunità di consolidare un modello di emergenza-urgenza moderno, qualificato e attrattivo – concludono Sonia Petrucciani, Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio, e Francesco Canonico, Segretario Aziendale CISL FP Irpinia Sannio –. Il nostro auspicio è che tanti professionisti scelgano di partecipare al concorso e di mettere le proprie competenze al servizio di questo percorso. Rafforzare il Pronto Soccorso significa rafforzare uno dei principali punti di riferimento della sanità irpina e garantire risposte sempre più efficaci ai cittadini».