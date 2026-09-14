Avellino, Cheddira: "Grande emozione al gol, ho trovato una vera famiglia" Le parole dell'attaccante alla prima rete in biancoverde

"Sono felice della prova di squadra, abbiamo messo sotto una squadra costruita per andare in Serie A. Ci sono i rimpianti perché avremmo meritato la vittoria. Non ricordo parate di Martinelli, noi abbiamo avuto tre, quattro palle gol nel finale. C'è rammarico, ma anche orgoglio e siamo sulla strada giusta": così Walid Cheddira per il commento su Avellino-Palermo 1-1.

"Non sono ancora al top, ma manca poco"

"Mi sto trasferendo da Napoli ad Avellino. Mi sembra la cosa giusta vivere nella città in cui si gioca. - ha affermato l'attaccante dei lupi, a segno per il vantaggio nella sfida con i rosanero - È bello avere il contatto diretto con i tifosi per foto, un saluto, quello che è il quotidiano. Sono felice della scelta presa. Il gol? Una grande emozione. Segnare con un pubblico del genere è bellissimo. Poche squadre, anche in A, hanno questi tifosi. È meraviglioso. Il loro calore si sente in ogni occasione, dalle partite in casa a quelle in trasferta passando per gli eventi. La mia condizione? Nella scorsa settimana ha avuto un fastidio al flessore. A Modena non ero al cento per cento. In questa settimana ho caricato, sto meglio e manca poco per la miglior condizione. L'ingresso nel gruppo? Ho trovato una vera famiglia. Ci sono ragazzi splendidi prima che ottimi calciatori. Non ho la presunzione di fare io tutto, anche perché sono in gruppo ricco di qualità".