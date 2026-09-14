Oncologia, il ruolo dei GOM: Ascierto e Gridelli a confronto ad Avellino Al Moscati focus tra esperti sul ruolo dei gruppi oncologici muldisciplinari

Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità operativa complessa Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Pascale di Napoli e riferimento internazionale per la cura del melanoma, e Cesare Gridelli, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia Medica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e tra i maggiori esperti di oncologia toracica e tumore del polmone, presiederanno l’incontro Management del Melanoma oggi: il ruolo del Gruppo Oncologico Multidisciplinare, in programma mercoledì prossimo, 16 settembre, dalle ore 9 alle 13, nell’aula multimediale della Città ospedaliera (primo piano, settore B, aula attigua all’aula magna).

L’evoluzione del trattamento del melanoma e la presa in carico multidisciplinare

Un appuntamento di particolare rilievo scientifico, che metterà al centro l’evoluzione del trattamento del melanoma e soprattutto il valore della presa in carico multidisciplinare del paziente. Il confronto affronterà infatti la gestione della malattia da più punti di vista, approfondendo il ruolo del dermatologo, dell’oncologo, del chirurgo e del radioterapista e il contributo che ciascuna figura è chiamata a offrire all’interno del Gom (Gruppo oncologico multidisciplinare). L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulle profonde innovazioni che negli ultimi anni hanno modificato la storia clinica del melanoma. Accanto alla prevenzione e alla diagnosi precoce, lo sviluppo dell’immunoterapia e delle terapie a bersaglio molecolare ha consentito di migliorare la prognosi dei pazienti con melanoma avanzato e di ridurre il rischio di recidiva, rendendo sempre più determinante l’integrazione tra le diverse professionalità coinvolte nel percorso di cura.

Ruolo degli specialisti: oncologo e dermatologo protagonisti ad Avellino

Responsabili scientifiche dell’evento sono Maria Luisa Barzelloni e Rosa Valentina Puca, rispettivamente dirigente oncologa e responsabile dell’Unità operativa di Dermatologia e Dermochirurgia dell’Azienda Moscati. Barzelloni interverrà nel corso della giornata sul ruolo dell’oncologo nella gestione multidisciplinare del melanoma, mentre Puca approfondirà il contributo dello specialista dermatologo.

Lectio magistralis di Paolo Ascierto e confronto tra professionisti campani

Dopo i saluti della direzione strategica dell’Azienda Moscati, ad aprire i lavori dell’interessante incontro sarà la lectio magistralis di Paolo Ascierto, introdotta da Gridelli e dedicata al trattamento del melanoma: storia, stato dell’arte e futuro. Seguirà la sessione sull’integrazione delle competenze nella gestione multidisciplinare, con particolare attenzione al Gom melanoma e al ruolo delle diverse figure specialistiche. Una seconda parte della mattinata sarà dedicata alla discussione di casi clinici complessi e alle esperienze real life, con il contributo di professionisti provenienti da diverse realtà oncologiche campane, tra cui l’Istituto Pascale di Napoli, l’Università Federico II, l’Università di Salerno, l’Azienda San Pio di Benevento e l’Università Vanvitelli. L’obiettivo è favorire un confronto concreto sulle scelte diagnostiche e terapeutiche e sulla gestione condivisa del paziente, in un ambito nel quale l’integrazione tra diverse professionalità rappresenta oggi uno degli elementi fondamentali per garantire percorsi di cura sempre più appropriati e personalizzati.