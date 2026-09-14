Ariano: vasto incendio a Difesa Grande di fronte alla discarica/VIDEO

Un incendio piuttosto esteso sta interessando la zona di Difesa Grande ad Ariano Irpino, di fronte alla mega discarica, lungo la strada provinciale 10 che porta a Monteleone di Puglia.
Per cause al momento sconosciute un terreno è in fiamme. I residenti hanno allertato immediatamente il 115 e sono in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.
Fiamme altissime ben visibili dal comune più alto della Puglia. L'incendio fino a questo momento e si spera che non accada, non ha coinvolto la discarica.
Ad evitare il peggio ci hanno pensato subito gli agricoltori del luogo, con l'impiego dei loro mezzi, creando dei solchi nei campi. Ecco le immagini.
Una linea tagliafuoco d'emergenza che ha impedito il propagarsi delle fiamme lungo la strada, accanto al mega sversatoio di rifiuti. Non ci sono forze dell'ordine al momento sul posto. La situazione sembra essere sotto controllo.