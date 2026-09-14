Ariano: vasto incendio a Difesa Grande di fronte alla discarica/VIDEO I residenti hanno allertato il 115 e sono in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 14 settembre 2026 alle 22:53



In fiamme un fondo di fronte alla madre di tutte le discariche...