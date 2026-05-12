Ariano: "Dalla polizia municipale un appello rivolto a tutta la città" Ecco il messaggio che arriva direttamente dal comando di piazza Mazzini

Dal comando polizia municipale di Ariano Irpino, arriva un chiaro avvertimento: "Scatterà a breve, entro questa estate, il divieto assoluto relativo all'affissione di foto che annunciano matrimoni e volantini pubblicitari di vario genere.

I responsabili di tali azioni, verranno identificati e sanzionati anche mediante il supporto delle telecamere.

"Un brutta e incivile abitudine - afferma il comandante Angelo Bruno alla quale va posto un freno. Le aree maggiormente utilizzate sono le rotatorie. Ma vigileremo ovunque, sotto questo aspetto in ogni angolo della città al fine di scoraggiare queste affissioni".

Una campagna di accertamento delle violazioni, che verrà ulteriormente intensificata. Rotonde e segnali di prescrizione che non possono più subire uno scempio del genere. E' uno dei motivi per cui vengono smontati frequentemente per essere poi sottoposti a pulizia e riparazione, dove è possibile, o sostituiti con cartelli nuovi. Ci sono pannelli rifrangenti che vengono continuamente oscurati e segnali danneggiati spesso da sostanze utilizzate per le affissioni.

"Oggi diciamo a tutti, non lo fate, evitate di affiggere questi volantini sui segnali. Dopo di che passeremo alle maniere forti, individuando e sanzionando i responsabili.