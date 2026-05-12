Lavori sul Calaggio, chiude l'Autostrada tra Grottaminarda e Candela I lavori in A16

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto "Calaggio", dalle 22:00 di questa sera martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel suddetto tratto.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata, in entrata verso Napoli; inoltre, non saranno raggiungibili le uscite delle suddette stazioni, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino fino all'incrocio con la SS90, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda, in direzione Napoli;

per la chiusura dell'entrata verso Napoli di Candela, Lacedonia e Vallata: Grottaminarda.

