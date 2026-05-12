Serino, traffico di droga: giovedì accertamento tecnico sui cellulari del capo A disporlo il pm antimafia Elena Guarino

di Paola Iandolo

Associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti capeggiata da un 26enne di Serino: la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha disposto un accertamento tecnico sui quattro telefoni cellulari che i militari del Goa del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Salerno hanno sequestrato nel corso del blitz del sei maggio scorso.

L'accertamento tecnico

A firmare l’ avviso per l’ accertamento tecnico sui dispositivi, il pm antimafia Elena Guarino, il magistrato che ha coordinato le indagini dei militarimolti gia’ finiti in carcere nel blitz del sei maggio. L’ accertamento tecnico sarà conferito giovedì mattina in Procura a Salerno.Il pm Guarino, insieme al Procuratore Raffaele Cantone, aveva firmato un decreto di sequestro d’ urgenza nei confronti dei nove indagati per aver commercializzato circa 474 kg di hashish per una somma di 781mila euro.

La mole degli affari illeciti

Calcolo elaborato tenendo conto della droga “piazzata” nel periodo di riferimento delle imputazioni provvisoriamente contestate dalla Dda di Saleno nel periodo a cavallo tra maggio e settembre del 2025. Secondo i militari del Goa delle Fiamme Gialle, il sodalizio avrebbe generato un profitto illecito da questa commercializzazione di hashish e

di cocaina di 781.810,50 euro. Tutto calcolato sulla base di un un valore medio di vendita della sostanza del tipo hashish ceduto ll’ingrosso, una somma di 2.852,00/ euro al chilo e della cocaina pari ad euro 36,25/grammo.