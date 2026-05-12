Avellino: Isochimica, un’altra vittima dell’amianto: morto Francesco Pastore Aveva 64 anni. Domani i funerali e la conferenza stampa degli ex operai

Si allunga ancora il drammatico elenco delle vittime dell’Isochimica di Pianodardine. Francesco Pastore, 64 anni, originario di Contrada ed ex operaio della fabbrica dell’amianto, è morto nella notte dopo essere stato colpito da un mesotelioma che nel giro di pochi mesi non gli ha lasciato scampo.

Con la scomparsa di Pastore salgono a 37 le vittime legate alla tragedia dell’ex stabilimento Isochimica, simbolo di una delle più gravi emergenze ambientali e sanitarie del territorio irpino. Per anni l’uomo aveva lavorato all’interno dell’impianto di Pianodardine, dove numerosi operai furono esposti alle fibre di amianto durante le operazioni di scoibentazione delle carrozze ferroviarie.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Contrada e gli ex colleghi di lavoro, molti dei quali continuano ancora oggi a chiedere verità e giustizia per quanto accaduto nello stabilimento. I funerali si terranno domani.

Sempre nella giornata di domani, gli ex lavoratori dell’Isochimica terranno una conferenza stampa per denunciare quella che definiscono “l’ennesima strage Isochimica” e per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

“È una strage di Stato”, ha dichiarato Carlo Sessa, da anni impegnato nella battaglia per il riconoscimento delle responsabilità e per la tutela degli ex operai esposti all’amianto.