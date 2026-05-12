Processo davanti al giudice Scarlato: "Cocaina acquistata e consumata insieme" Ascoltato un teste davanti al collegio, la testimonianza in aula rafforza la linea difensiva

Nuova udienza nel processo per presunto spaccio di droga davanti al collegio presieduto dal giudice Scarlato. Nel corso dell’udienza odierna è stato ascoltato un teste, esaminato dal pubblico ministero e successivamente controesaminato dall’avvocato Fabio Tulimiero, legale di uno degli imputati.

Dall’escussione testimoniale sarebbe emerso un elemento ritenuto particolarmente rilevante dalla difesa: la cocaina, secondo quanto dichiarato, veniva acquistata e consumata insieme. Una circostanza che, secondo la linea difensiva, escluderebbe l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, reato contestato agli indagati. L'inchiesta portò il 30ottobre del 2024 a diversi arresti. In carcere e ai domiciliari finirono diversi giovani di Avellino.

Al termine dell’udienza, il collegio ha disposto il rinvio del procedimento al prossimo 30 giugno, data in cui è prevista lescussione di altri quattro testi.