Processo davanti al giudice Scarlato: "Cocaina acquistata e consumata insieme"

Nuova udienza nel processo per presunto spaccio di droga davanti al collegio presieduto dal giudice Scarlato. Nel corso dell’udienza odierna è stato ascoltato un teste, esaminato dal pubblico ministero e successivamente controesaminato dall’avvocato Fabio Tulimiero, legale di uno degli imputati.
Dall’escussione testimoniale sarebbe emerso un elemento ritenuto particolarmente rilevante dalla difesa: la cocaina, secondo quanto dichiarato, veniva acquistata e consumata insieme. Una circostanza che, secondo la linea difensiva, escluderebbe l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, reato contestato agli indagati. L'inchiesta portò il 30ottobre del 2024 a diversi arresti. In carcere e ai domiciliari finirono diversi giovani di Avellino.
Al termine dell’udienza, il collegio ha disposto il rinvio del procedimento al prossimo 30 giugno, data in cui è prevista lescussione di altri quattro testi.