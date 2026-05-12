Ariano, rimossi i cumuli di rami a Camporeale: il gesto esemplare di un abitante Ci ha pensato Carminio Melito: "Non aspettiamo sempre che debbano farlo gli altri"

Erano rimasti a terra accatastati e trasformati in due cumuli per lungo tempo, forse più di un anno in una piazzola, nei pressi dell'ingresso dell'istituto di ricerche genetiche Biogem ad Ariano Irpino, dopo il taglio effettuato dagli operai della comunità montana Ufita di concerto con il comune. Bloccati dalla burocrazia legata alle difficoltà di smaltimento.

Ce ne eravamo occupati lo scorso mese di marzo in questo articolo lanciando una proposta in occasione della ricorrenza di San Giuseppe.

Ma stamane la svolta. Un abitante del luogo, Carminio Melito, imprenditore agricolo, ex amministratore e specifichiamo, (non candidato, per sgombrare il campo da ogni dubbio o critica politica di questi tempi), si è armato di buona volontà e dopo aver avvisato la struttura di Biogem, ha provveduto a rimuovere i rami di pino munito di un trattore con forca. Un'operazione di pochi minuti.

Il gesto di Melito è un chiaro esempio per tutti. Non aspettiamo che determinate operazioni debbano farle sempre le istituzioni preposte. A volte basta poco per eliminare un problema del genere. "Burocrazia, ostacoli, quei cumuli non potevano stare più a terra abbondonati. E' una questione di civiltà e decoro. Andava semplicemente fatto".

La presenza di quei rami aveva arrecato anche difficoltà ai mezzi pubblici impossibilitati ad effettuare manovre ed erano diventati anche luogo "adatto" per gli incivili abituati a disfarsi dei propri rifiuti ovunque. Gli operai di Biogem sono intervenuti in supporto a Carminio Melito per bonificare l'area.

E un altro esempio arriva dal piano di zona dove un abitante, ha provveduto a raccogliere in alcune aiuole e nei pressi della scuola Mancini bottiglie di vetro e cartoni.

"C'è stata una folla oceanica in queste serate di festa, l'intero piano di zona è stato pulito in maniera veramente puntuale e attenta attraverso uno sforzo enorme, qualcosa è potuto sfuggire ma si tratta di piccoli residui ed è anche giusto che ci adoperiamo noi cittadini".