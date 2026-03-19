Ariano: quei rami tagliati e rimasti a terra da mesi in due cumuli Doveva essere un deposito provvisorio di quei cumuli ed è diventato "definitivo"

Quei rami di una una folta e bellissima siepe tagliati e rimasti a terra da mesi nel piazzale che porta a Biogem in località Camporeale ad Ariano Irpino.

Doveva essere un deposito provvisorio di quei cumuli ed è diventato "definitivo". Ad affettuare il taglio, per motivi di sicurezza e viabilità, furono gli operai del comune e della comunità montana ufita alla presenza dell'assessorato competente e tecnici comunali.

Una "dimenticanza" che abbiamo già segnalato più volte per le vie brevi ma nulla. Ma niente. Nessuno ci ha mai dato ascolto. O meglio, si lo faremo, ora lo diciamo a "Rosario". Ma quando?

Da qui una proposta: considerata la ricorrenza di San Giuseppe e la tradizionale accensione dei falò, quei rami potrebbero arricchire, uno dei fuochi che verranno accesi questa sera tempo permettendo in tanti luoghi della città, dal centro alle periferie e zone rurali. Forse solo in questo modo quei rami potrebbero finalmente essere rimossi da un piazzale.