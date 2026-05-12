Commercio al centro: confronto a 3 tra i candidati sindaco Festa, Pizza e Nargi L'incontro promosso da Confesercenti

Un nuovo pubblico tra i candidati alla carica di sindaco della città Avellino, Laura Nargi, Gianluca Festa e Nello Pizza, organizzato dalla Confesercenti provinciale di Avellino, sui temi del commercio, delle attività produttive e delle prospettive di sviluppo del capoluogo irpino. L’appuntamento è previsto per domani alle 16:30, presso il Circolo della Stampa di corso Vittorio Emanuele.

“Tra gli operatori del settore – dice il presidente di Confesercenti Giuseppe Marinelli – cresce l’attesa per l’iniziativa, che permetterà di conoscere direttamente dai protagonisti gli obiettivi programmatici della prossima amministrazione comunale di Piazza del Popolo, ma anche di illustrare problemi, istanze e proposte delle imprese e della Confesercenti, che punta ad un rilancio del comparto e ad un percorso di crescita complessiva dell’economia locale e del territorio”.