Grottaminarda: insieme per una città più pulita e rispettata Successo per "Puliamo il mondo 2026"

Grande giornata di sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente, grande partecipazione di associazioni, cittadini, bambini e, purtroppo, grande quantità di rifiuti raccolti.

"PulioAmo Grottaminarda" non è stata soltanto una giornata ecologica ma l'occasione per lanciare un messaggio forte, quello di amare di più il proprio paese e di rispettarlo.

Tanti i cittadini che incontrando i volontari con cappellino, guanti, pinze e sacchi dell'immondizia si sono complimentati e li hanno ringraziati per quello che stavano facendo.

Sul campo anche gli amministratori, il sindaco Marcantonio Spera, l'assessore Marisa Graziano e Michele Spinapolice che in qualità di assessore al Decoro Urbano ha curato l'organizzazione dell'iniziativa nell'ambito delle giornate "Puliamo il Mondo" di Legambiente.

I volontari si sono dedicati alla pulizia di angoli nascosti di piazze, parcheggi, strade e giardini. Raccolti soprattutto piccoli rifiuti: cicche, tappi, biglietti del gratta e vinci e poi tante bottiglie di plastica e di vetro; tra gli oggetti particolari, uno zaino, delle taniche, una pedana di legno.

Le zone ripulite: Piazza XVI Marzo, Giardini De Curtis, Piazzale Padre Pio, anello intorno all'Asl, piazzale e giardini al Condotto, Piazzale della Repubblica, Parco Frank Zappa, area circostante l'Istituto scolastico e relativo parcheggio, Parcheggio De Gasperi, strade di accesso al Parco Sciarappa, via Nostra Donna, Piazzetta San Giovanni, la frazione Carpignano.

Fattiva ed indispensabile, in questa giornata, la collaborazione da parte della squadra della Manutenzione Comunale. Nonostante il loro impegno sia costante e quotidiano non riesce a contrastare l'inciviltà di quanti continuano a buttare i propri rifiuti per strada e nel verde; a loro un particolare ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale.

Il ringraziamento, naturalmente, va a tutte le associazioni, (Pubblica Assistenza Grottaminarda, l'Inner Wheel Club di Hirpinia, l'ASD Grotta Volley, Cripta Maynarda, l'ASD Lions Valle Ufita, la Scuola Calcio Azzurra, Ho-o-Lab, CRT Radio), ai volontari e ai cittadini che questa mattina hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura di Grottaminarda, con una menzione speciale ai più piccoli che, con il loro entusiasmo, hanno dato un significato ancora più importante alla giornata.

"A loro affidiamo un messaggio che vale più di qualsiasi raccolta: la città è di tutti e il suo decoro è responsabilità di tutti - afferma l'assessore Michele Spinapolice - La partecipazione delle Associazioni ha reso la giornata ancor più proficua proprio perchè ha mostrato una città attiva e una cittadinanza attiva. L'idea nata oggi è di ripetere autonomamente e periodicamente questa iniziativa da parte delle Associazioni, attraverso una sorta di adozione di piccole zone del paese".

"Grottaminarda non ha bisogno soltanto di essere pulita - aggiunge l'assessore Marisa Graziano - ha bisogno di essere rispettata. E il rispetto per la propria città comincia dai piccoli gesti quotidiani, quelli che ciascuno di noi può e deve compiere come quello di utilizzare i numerosi cestini stradali per liberarsi di piccoli rifiuti».

"Amare Grottaminarda significa anche prendersene cura - conclude il sindaco Marcantonio Spera - Perché una città più pulita non si costruisce soltanto con chi raccoglie i rifiuti, ma soprattutto con chi sceglie di non abbandonarli, è questa la coscienza che dobbiamo maturare".