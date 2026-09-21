Ci siamo: riapre la 90 bis all'altezza del nuovo viadotto di Greci

Ci siamo quasi. Sta per riaprire la strada statale 90 bis all'altezza del viadotto di Greci in Irpinia, dopo i lavori di manutenzione da parte dell'Anas, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro.
Dopo la prova di carico, conclusasi con esito positivo sul nuovo impalcato metallico del viadotto al km 44,200 interamente ricostruito dopo la demolizione del precedente, la posa dell'asfalto, guard rail e relativa segnaletica oltre alle arrività tecnico amministrative, da mercoledì l'importante arteria di collegamento tra la Valle del Cervaro e il Miscano-Fortore tornerà a regime, con il ripristino della piena percorribilità della tratta stradale, con innalzamento degli standard di sicurezza.
Ad oggi, infatti, vige l’interdizione al transito sull’opera, con circolazione deviata in loco su percorso alternativo.
Nel dettaglio, mediante i lavori eseguiti è stato realizzato ex novo un impalcato di oltre 50 metri in acciaio corten, con barriere di sicurezza laterali, giunti di dilatazione, nuova pavimentazione e segnaletica.
Prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio strutturale del viadotto, oltre che una pesa dinamica, nuova tecnologia che consentirà di monitorare le masse dei mezzi pesanti in transito lungo la 90bis.