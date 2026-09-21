Peppino Russo: il pittore che ha dato anima alla ceramica arianese Il Lions club di Ariano Irpino celebra le "Eccellenze del territorio"

Si è svolto oggi, nella solenne cornice del Palazzo Vescovile di Avellino, il service "Eccellenze nelle professioni e nelle arti del territorio”, promosso dalla V circoscrizione del distretto Lions 108Ya.

Nel corso dell'evento, la presidente del club di Ariano Irpino, Katia Vaiarelli, ha conferito un importante riconoscimento alla memoria del grande maestro della ceramica arianese Peppino Russo.

A ritirare con profonda emozione il premio sono stati i figli dell'artista, che ne proseguono oggi l'eredità e il prezioso lavoro.

L'assegnazione di questo premio, oltre a sottolineare l'inestimabile valore di un percorso umano e artistico che ha segnato la storia del territorio, ha voluto rendere omaggio a una figura chiave come quella di Peppino, che ha saputo salvaguardare, innovare e portare ai livelli internazionali il patrimonio culturale e l'eccellenza storica ed artistica arianese.

Peppino Russo: il pittore che ha dato anima alla ceramica

Pittore di eccezionale sensibilità e di rara tecnica, Peppino Russo è stato un artista apprezzato da altri giganti della pittura come Carlo Levi, Giorgio De Chirico, Salvatore Fiume e Renato Guttuso, ottenendo ampi riconoscimenti dalla stampa nazionale ed estera, dalla Rai e da eminenti critici d'arte.

Questa straordinaria statura artistica è stata l'elemento di svolta anche per la rinascita della ceramica di Ariano Irpino dopo la chiusura delle fornaci storiche avvenuta negli anni Cinquanta. Alla fine degli anni Settanta, con la coraggiosa riapertura del primo laboratorio cittadino insieme ai suoi figli, Peppino ha saputo unire il suo inconfondibile sguardo da pittore alla maiolica. Attraverso uno studio certosino sugli antichi decori, pigmenti e tratti essenziali della produzione storica, Russo è riuscito a trasferire il linguaggio della sua tela sulla materia ceramica.

Grazie alla sua visione innovativa, capace di fondere la sensibilità del pittore con la perizia tecnica del ceramista, le opere d'arte della bottega Russo sono giunte nei musei e nelle collezioni d'arte di tutto il mondo.

Con questo tributo, consegnato nelle mani dei figli, il Lions club di Ariano Irpino ha voluto riaffermare la fondamentale importanza di custodire la memoria di un artista che ha saputo coniugare la grande pittura con la tradizione millenaria del territorio, conferendo nuova luce, colore e vitalità all'eccellenza della antica ceramica arianese.

Così il figlio Luigi Russo a nome della famiglia:

"Un riconoscimento che non premia soltanto un uomo, ma anche una storia, una famiglia e una tradizione: quella della ceramica arianese, alla quale papà ha dedicato una parte importante della sua vita, contribuendo a farla rinascere e a consegnarla alle generazioni future.

Ricevere oggi questo premio significa sentire ancora una volta che il lavoro, la passione e i valori che ci ha lasciato continuano a vivere nel tempo. Grazie al Lions International per aver ricordato mio padre e per aver dato valore, insieme a lui, a una parte importante della storia della nostra terra".

