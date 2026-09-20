Avellino piange il dottore Nicola Iaccheo: "Addio Ninni, amico caro"

E' morto il medico anestesista particolarmente amato in città

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Avellino.  

Si sono svolti questa mattina, nel Duomo di Avellino, i funerali di Nicola Iaccheo, medico anestesista in pensione, amato e stimato ad Avellino e provincia. Dolore e cordoglio nel capoluogo per il tragico lutto, che ha scatenato una ondata di commozione e dolore anche sui social.

Il ricordo sui social

"Grande dolore. La nostra generazione soffre ancora per l'ennesimo lutto. Ninni era un amico gentile, educato e sempre disponibile. Fai buon viaggio caro Ninni.". Così l'ex primario della Rianimazione del Moscati Storti ricorda Iaccho.

La commozione al Moscati e in città

"La città di Avellino piange per la scomparsa di uno dei suoi figli migliori, il collega anestesista dr. Nicola Iaccheo, per gli amici “Ninni” - scrive GIuseppe , la cui vita è stata contraddistinta da bontà d’animo, allegria, intelligenza e tratto semplice e cortese.
(...) La memoria degli affetti e dell'amore non sono toccati dalla morte e continuano l'inarrestabile viaggio nella mente di tutti coloro che hanno voluto bene a Ninni e continueranno a volergliene. Riposa in pace, amico caro". quello di Giuseppe è uno dei tanti post pubblicati a memoria del medico dal tratto gentile, scomparso ieri.

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