Camminata Rosa e Giro, stop al traffico: tutte le strade chiuse e divieti Ecco tutte le strade interessate dallo stop al traffico di oggi domenica 20 settembre

Domenica da bollino rosso per il traffico ad Avellin, con tre grandi eventi e un maxi stop per le auto. Insieme si terranno la Camminata Rosa, il Giro di Campania di ciclismo e della domenica ecologica nell'ambito della Settimana europea della Mobilita` e Gusto d'Italia, al Corso Vittorio Emanuele, che pur essendo in programma in un’area a traffco limitato potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità del centro di Avellino.

Il piano per la Camminata Rosa

Le prime limitazioni scatteranno alle 9, in concomitanza con l’avvio della Camminata Rosa. La partenza e` prevista dal viale San Modestino, a Mercogliano, con arrivo a Rione Mazzini, dove alle 12 sara` celebrata la messa nella chiesa parrocchiale. La marcia dopo aver lasciato Mercogliano arrivera` ad Avellino attraverso via Serroni. Dopo il consueto stop all’altezza del Centro Autismo, la marcia procederà lungo via Ammaturo, via Perrottelli, viale Italia, corso Vittorio Emanuele, piazza Liberta`, via Due Principati, via Barra, via Raimo e via Mazzini.

Il Giro della Campania

Tra le 11.30 e le 12 e` previsto il passaggio del Giro di Campania, la corsa ciclistica con partenza da Caserta e arrivo a Napoli. Dopo essere transitati per i comuni di Rotondi, San Martino Valle Caudina, Chianche, Altavilla, Preturo, Tufo, Prata Principato Ultra, Pratola Serra e Montefredane, i ciclisti arriveranno ad Avellino da via Pianodardine, per poi percorrere via Francesco Tedesco, via Fratelli Troncone, la Fondovalle Rio Aiello fino alla rotatoria del carcere di Bellizzi per poi continuare su via Due Principati e via Giancola per il successivo ritorno sulla statale 88 che i condurra` prima a Contrada e poi a Montoro.