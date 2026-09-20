Avellino, ora la lunga pausa Nazionali: quando si tornerà in campo Ko all'esordio e prima della sosta con un'evoluzione simile: squadra giù di tono sull'episodio

L'Avellino aprirà la lunga pausa Nazionali non con l'umore che sperava, in particolar modo dopo il gol di Russo al 18'. L'illusione dopo l'1-0 all'intervallo: l'autogol di Enrici in avvio di ripresa ha cambiato l'equilibrio nella gara contro l'Ascoli. Con la doppietta di Silipo i marchigiani hanno ribaltato il match e l'Avellino, per ammissione di Nesta, ha subito il contraccolpo dell'episodio a sorpresa come con l'Arezzo nell'esordio in campionato quando, dopo il vantaggio a fine primo tempo, l'errore in mediana che aprì alla transizione aramanto e al rigore subito comportò una fase diversa con una squadra "demoralizzata", riportando il termine scelto dallo stesso tecnico capitolino nel post-gara del "Del Duca". Nesta ha chiesto lo step di crescita al gruppo, la capacità di andare oltre dopo l'episodio sfortunato, come quello che ha visto protagonista Enrici, che nel tentativo di allontanare ha reso impossibile l'intervento a Martinelli dopo pochi minuti dall'avvio della ripresa.

Venerdì 9 ottobre (ore 20.30) Avellino-Sampdoria

Dopo cinque turni sono 7 i punti conquistati dall'Avellino: due vittorie, un pareggio e due sconfitte in apertura e chiusura di questa prima fase del torneo. Si apre una lunga fase di preparazione, determinata dal doppio weekend per le Nazionali (prima volta), con l'obiettivo del recupero pieno di Favilli e Palmiero e dell'accelerazione per Simic e Cancellotti, anche se la sosta potrebbe non bastare per il ritorno in gruppo e in campo in gara ufficiale dei due difensori. Inoltre, Nesta dovrà fare a meno di Faticanti e Moruzzi, che saranno impegnati con l'Italia Under 21, e di Martinelli, convocato per l'Under 20 azzurra. Dopo le gare domenicali il campionato di Serie B ripartirà venerdì 9 ottobre alle 20.30 proprio al "Partenio-Lombardi". I lupi ospiteranno la Sampdoria, reduce dalla prima vittoria in campionato, il 2-1 sul Catanzaro in rimonta.