Ascoli-Avellino 3-1, Nesta: "Sull'episodio contro ci siamo demoralizzati" Il commento del tecnico biancoverde dopo la sconfitta rimediata ad Ascoli

"Abbiamo preso il gol e ci siamo demoralizzati. Dobbiamo fare uno step, è quello che occorre nelle prossime gare. Dobbiamo rimanere nella partita. Abbiamo dato fastidio all'Ascoli nel primo tempo, poi ci siamo un po' sciolti. L'Ascoli ha vinto meritatamente, ma è un passaggio che dobbiamo fare. Dobbiamo capire che le gare durano tanto": così Alessandro Nesta si è espresso al termine di Ascoli-Avellino 3-1.

"Dall'autogol è cambiato tutto"

"L'autogol? Enrici sta facendo un campionato bellissimo, può capitare, ma parlo di tutta la squadra e bisogna giocare le partite fino al 90'. Questo è uno step importante. - ha spiegato il tecnico dei lupi - I cambi? Ho fatto giocare tutti, poi nelle gare vedi le caratteristiche, la gamba, oggi è entrato un altro calciatore (Di Paolo, ndr). Russo e Cheddira? Hanno fatto bene, l'obiettivo era rompere la linea, la partita stava andando come volevamo. Poi dall'episodio è cambiato tutto. La sosta? Ora valutiamo un po' di cose da mettere alla ripresa e negli allenamenti".