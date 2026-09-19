Anestesia e rianimazione ad Ariano: eccellenza in Campania Giornata di formazione al Frangipane-Bellizzi

Una giornata di formazione caratterizzata da una nutrita partecipazione di professionisti sanitari, a testimonianza dell’interesse per un tema centrale nella pratica dell’anestesia e della rianimazione che ad Ariano Irpino vanta un reparto di eccellenza all'avanguardia.

Un percorso di aggiornamento costruito sulle più recenti evidenze scientifiche: dalle nuove linee guida alla gestione della via aerea difficile, dalla videolaringoscopia alle emergenze Cico (Can’t Intubate, Can’t Oxygenate), fino agli scenari clinici e alle attività pratiche

Un’occasione di confronto e di approfondimento che ha unito conoscenza, esperienza e addestramento sul campo. Tutto questo è andato in scena, questa mattina, presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino

L'Airway in sala operatoria: dalle linee guida all'eccellenza clinica" organizzato dall’Asl di Avellino attraverso la Uoc di Anestesia e Rianimazione è stato un appuntamento che conferma il valore della formazione continua come strumento per rafforzare competenze e professionalità e contribuire alla qualità e alla sicurezza dell’assistenza