Incidente sull'A16 tra Tufino e Baiano: tir contro auto, feriti e lunghe code Disagi in autostrada in entrambi i sensi di marcia

Grave incidente stradale questa mattina sull'autostrada. Un camion carico di pomodori e un'auto si sono scontrati nel tratto tra i caselli di Tufino e Baiano, in direzione Napoli. L'incidente ha causato il ferimento di alcune persone e ha richiesto l'intervento dei soccorsi, mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code.

Disagi in entrambe le direzioni

L'impatto ha provocato gravi danni al new jersey centrale, che si è danneggiato in diversi punti. Frammenti di cemento e detriti dei veicoli coinvolti sono finiti sulla carreggiata, raggiungendo anche la corsia opposta. Di conseguenza, il traffico risulta rallentato anche in direzione Avellino, con code segnalate in entrambi i sensi di marcia.

Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell'ordine, intervenute insieme ai mezzi di soccorso, stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

Appello alla prudenza per chi percorre l'A16

Agli automobilisti in transito sull'A16 viene raccomandata la massima prudenza e una velocità moderata nel tratto interessato dall'incidente. La situazione resta in evoluzione.