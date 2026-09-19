Ascoli-Avellino: tabellino, formazioni e risultato La sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B

La gara Ascoli-Avellino

0' - Nesta conferma la mediana proposta a Modena e con il Palermo. In attacco al fianco di Russo c'è Cheddira, titolare per la prima volta con i biancoverdi. Palmiero in panchina. Nell'Ascoli c'è Brunori punta centrale: panchina per Gori.

Il tabellino

Serie B

Quinta Giornata

Ascoli-Avellino

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Bolsius, D'Uffizi; Brunori. All. Tomei. A disp. Crespi, Nicoletti, Chakir, Perciun, Acampora, Oliveri, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Gori

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Adamo, Di Paolo, Favilli

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Luciani e Scarpa

Quarto ufficiale: Cerbasi

VAR e AVAR: Paterna e Del Giovane