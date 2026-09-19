Ascoli-Avellino 3-1, le pagelle: l'autogol di Enrici e la doppietta di Silipo Rimpianti per l'apertura del secondo tempo, ma valori diversi nella ripresa

L'Avellino si illude con il gol di Russo al 18', chiude avanti all'intervallo e l'autogol di Enrici in avvio di ripresa (colpo di testa per allontanare che si trasforma nell'impossibile per Martinelli) cambia l'equilibrio nella sfida. L'Ascoli ha una marcia diversa nella ripresa e Silipo sottolinea con tanta qualità i nuovi valori nel match. Mancino a battere Martinelli, condizionato dalla copertura non completa di Venturi e poi l'appoggio in transizione per chiudere la gara: la doppietta dell'esterno offensivo destro regala la vittoria ai marchigiani e determina il secondo ko in campionato ai lupi, sorpresi nel secondo tempo.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Quinta Giornata

Ascoli-Avellino 3-1

Marcatori: 18' pt Russo (AV), 4' st aut. Enrici (AV), 27' st, 41' st Silipo (AS)

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Milanese (36' st Acampora), Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (22' st Oliveri), Damiani; Silipo (43' st Gattoni), Bolsius (22' st De Pieri), D'Uffizi; Brunori (22' st Gori). All. Tomei. A disp. Crespi, Nicoletti, Chakir, Perciun, Lo Scalzo, Ricci

Avellino (3-5-2): Martinelli 6; Izzo 5,5, Venturi 5, Enrici 5 (35' st Biasci sv); Missori 5,5, Di Maggio 5 (23' st Sounas 5,5), Palumbo 6, Besaggio 6,5 (43' st Di Paolo sv), Moruzzi 5 (1' st Sala 5); Russo 6,5, Cheddira 5,5 (35' st Pandolfi sv). All. Nesta 5,5. A disp. Iannarilli, Di Bitonto, Palmiero, Faticanti, Berenbruch, Adamo, Favilli

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Di Maggio (AV), Rizzo (AS), Corradini (AS), Besaggio (AV)

Assistenti: Luciani e Scarpa

Quarto ufficiale: Cerbasi

VAR e AVAR: Paterna e Del Giovane

Recupero: 2' pt, 5' st