Avellino Basket: vittoria a Caserta nell'ultimo test della preseason Finale di 83-99 al PalaPiccolo e sipario sulla preparazione precampionato

L'Halley Campania Avellino Basket ha chiuso la preseason 2026 con una vittoria, ottenuta al PalaPiccolo contro la Juvecaserta con il risultato di 83-99. "Siamo stati bravi a migliorare nel corso della partita, salendo di torno. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Gennaro Di Carlo - Avevamo commesso tanti errori inizialmente, che siamo stati bravi ad eliminare. Adesso siamo focalizzati sull’inizio della stagione, domenica invitiamo il nostro pubblico a riempire il palazzetto". Domenica prossima (27 settembre) con palla a due alle 18 l'Avellino Basket ospiterà l'Elachem Vigevano per l'esordio nel campionato di Serie A2 2026/2027.

Il tabellino

Amichevole

Juvecaserta - Halley Campania Avellino Basket 83-99

Parziali: 27-26; 22-30; 17-21; 17-22

Caserta: Nwaofom 4, Sorbo, Hadzic 10, Henry 11, Laganà 9, D'Argenzio 12, Brambilla 3, Sperduto 5, Rafael 2, Seck 4, Lo Biondo 7, Nobile 5, Johnson 11. All. Lardo

Avellino: Zuccardi 3, Zerini 5, Francis 24, Della Rosa 3, Palumbo 4, Mollura 19, Serpilli 12, Campogrande 5, Dell'Agnello 6, Fresno 18. All. Di Carlo