Camminata Rosa, il Moscati si illumina: è tutto pronto per la grande marcia Strade chiese e divieti in città

L’Azienda ospedaliera Moscati ha illuminato di rosa ieri la Città ospedaliera e il plesso Landolfi, alla vigilia della dodicesima edizione della Camminata Rosa, in programma domani, domenica 20 settembre, per le strade e le piazze della città.

Luci rosa su Moscati e Landolfi alla vigilia della Camminata Rosa

L’iniziativa, di natura simbolica, punta a ricordare l’importanza della prevenzione, della consapevolezza e della cura di sé nella lotta contro il tumore al seno. Dopo l’illuminazione degli ospedali, questa sera, domani sarà la volta della camminata, che coinvolgerà cittadini e istituzioni con l’obiettivo di diffondere un messaggio legato alla salute: prendersi cura di sé significa anche prevenire e diagnosticare per tempo.

E' tutto pronto

Tutto pronto per la 12ª Camminata Rosa, l’iniziativa promossa e coordinata da AMOS Partenio e AMDOS Alta Irpinia, che ogni anno porta nelle strade dell’Irpinia un grande messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica e sulla diagnosi precoce. La manifestazione partirà da Mercogliano per raggiungere Avellino, trasformando il percorso in una grande testimonianza collettiva di partecipazione e solidarietà.