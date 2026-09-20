Avellino, Izzo: "Sempre a testa alta verso l'obiettivo" Via alla pausa Nazionali: Faticanti e Moruzzi con l'Italia Under 21

"Non sarà una sconfitta a cambiare l’inerzia del nostro percorso, avanti sempre a testa alta verso l’obiettivo": così Armando Izzo sulla pagina ufficiale social. Dopo quanto accaduto in settimana con i tifosi del Palermo, il difensore dell'Avellino lancia un semplice messaggio con una serie di foto verso la pausa Nazionali, che di fatto per i lupi si è aperta dopo il triplice fischio di Marchetti al "Del Duca" di Ascoli. Ore di riposo, anche qualche giorno prima della ripresa della preparazione per l'Avellino, che avrà ben due weekend di sosta con la finestra Nazionali lunga tra settembre e ottobre.

Faticanti e Moruzzi con l'Under 21, Martinelli resta ad Avellino

Nel corso della prossima settimana i biancoverdi metteranno nel mirino ciò che però è ben distante: solo venerdì 9 ottobre alle 20.30, con l'anticipo della sesta giornata, proprio al "Partenio-Lombardi" con Avellino-Sampdoria, ripartirà il campionato di Serie B. Durante la pausa Nazionali Alessandro Nesta non potrà contare su Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi convocati da Silvio Baldini per l'Italia Under 21. Niente Under 20, invece, per Tommaso Martinelli.