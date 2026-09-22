Notte di preghiera in onore di San Pio: veglie ovunque, ecco Ariano Memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina, nell'anniversario della sua morte avvenuta nel 1968

Notte di preghiera in onore di San Pio, da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Veglie in tutti i luoghi attraversati dal frate delle stimmate. Ad Ariano Irpino dopo la celebrazione nella chiesa di Santa Barbara, veglia di preghiera, via crucis e transito di San Pio nella cappella dedicata al santo dei miracoli, eretta nel 1999 alla memoria del compianto Giovanni Grasso che non ebbe purtroppo la fortuna di vederla inaugurata dall'allora parroco don Giacomino e dal sindaco dell'epoca Vittorio Melito.

E' stato il parroco don Ottone Morra insieme al gruppo parrocchiale ad animare la veglia. In tanti da Ariano Irpino e comuni limitrofi sono partiti verso il foggiano, per prendere parte alla celebrazione liturgica nel santuario di San Giovanni Rotondo.

Era il 1968, la notte tra il 22 e il 23 settembre muore Padre Pio. Aveva 81 anni.

Tutta la sua vita è stata una sofferenza condita con le gioie che il Signore gli ha voluto donare attraverso i suoi fratelli in Cristo. Si è speso per il prossimo e ha lottato con tutte le sue forze per convertire i peccatori più irriducibili riconducendoli sulla via dell’amore. Quanti a lui si sono rivolti hanno trovato la salvezza e la serenità di una scelta cristiana armonica e unitaria.