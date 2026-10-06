Meteo Avellino: temporali e temperature in calo tra giovedì e venerdì Meteo in peggioramento

Un primo impulso instabile di matrice mediterranea porterà qualche rovescio di pioggia tra la giornata di oggi e quella di domani mercoledì ma il maltempo vero e proprio è atteso tra giovedì e venerdì quando sull’Italia si formerà un’area di bassa pressione che porterà temporali anche intensi, un rinforzo dei venti e un netto calo delle temperature.

Previsioni meteo, ad Avellino tempo incerto: giovedì peggioramento con rovesci e temporali

Sulla città di Avellino tempo incerto mercoledì con locali piogge nella prima parte della giornata, poi è attesa qualche schiarita con clima più asciutto. Nuovo peggioramento giovedì con rovesci e temporali anche intensi che con intervalli potranno presentarsi per l’intera giornata. Anche la prima parte di venerdì sarà caratterizzata da tempo instabile e qualche rovescio di pioggia, poi si andrà verso un miglioramento che sarà più franco nella giornata di domenica. Le temperature saranno in diminuzione con massime non oltre 17/19°C.