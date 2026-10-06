Avellino-Juve Stabia il 26 dicembre alle 17.15: il calendario fino al 20° turno

La Lega B ha comunicato i giorni e gli orari delle sfide di campionato fino al ventesimo turno, il primo del 2027. Spicca Avellino-Juve Stabia, in programma sabato 26 dicembre con calcio d'inizio alle 17.15 al "Partenio-Lombardi".
Il calendario dei lupi fino al ventesimo turno
6) Avellino-Sampdoria: venerdì 9/10 ore 20.30
7) Cesena-Avellino: domenica 18/10 ore 17.15
8) Avellino-Padova: sabato 24/10 ore 15
9) Virtus Entella-Avellino: martedì 27/10 ore 20
10) Avellino-Pisa: domenica 1/11 ore 15
11) Benevento-Avellino: sabato 7/11 ore 19.30
12) Avellino-Mantova: domenica 22/11 ore 15
13) Cremonese-Avellino: mercoledì 25/11 ore 19
14) Catanzaro-Avellino: lunedì 30/11 ore 20.30
15) Avellino-Sudtirol: domenica 6/12 ore 15
16) Hellas Verona-Avellino: mercoledì 9/12 ore 19
17) Avellino-Empoli: domenica 13/12 ore 17.15
18) Carrarese-Avellino: sabato 19/12 ore 15
19) Avellino-Juve Stabia: sabato 26/12 ore 17.15
20) Pisa-Avellino: domenica 10/1 ore 17.15