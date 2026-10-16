Montoro: presentato in regione Campania un importante progetto

Demolizione e ricostruzione scuola secondaria di primo grado "F. Abate Galiani" e dell'infanzia

montoro presentato in regione campania un importante progetto

Montoro, presentato alla Regione Campania il progetto di demolizione e ricostruzione per la Scuola secondaria di primo grado “F. Abate Galiani” con annessa scuola dell’infanzia...

Montoro.  

Il comune di Montoro ha presentato, alla Regione Campania, l’ammissione al finanziamento per la demolizione e ricostruzione della Scuola secondaria di primo grado “F. Abate Galiani” con annessa scuola dell’infanzia.
 
La progettualità è stata presentata all’Ente Regione nell’ambito dell’Avviso Pubblico sessione 2026 Scuola Viva per un importo complessivo di spesa pari a 8.100.000,00 €.

La demolizione del vecchio edificio e la costruzione di uno nuovo, in caso di valutazioni positive, permetterà alla comunità scolastica di poter usufruire di un edificio con migliori standard di sicurezza, senza barriere architettoniche e più funzionale alle nuove esigenze didattiche.

"È la prima volta che il Comune di Montoro  candida la ricostruzione ex novo della Scuola “ Ferdinando Abate Galiani” , commenta il sindaco Salvatore Carratù -  Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale- Lavori Pubblici l’ing. Antoniciello e tutto lo staff per il lavoro svolto. Seguiremo passo passo la candidatura presso il competente settore regionale. Auspichiamo che i fondi assegnati dallo Stato alla Regione Campania possano essere destinati al nostro comune e alla nostra scuola. I nostri ragazzi meritano una nuova scuola pensata per le nuove esigenze di studio e di crescita".

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