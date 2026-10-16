Montoro: presentato in regione Campania un importante progetto Demolizione e ricostruzione scuola secondaria di primo grado "F. Abate Galiani" e dell'infanzia

Il comune di Montoro ha presentato, alla Regione Campania, l’ammissione al finanziamento per la demolizione e ricostruzione della Scuola secondaria di primo grado “F. Abate Galiani” con annessa scuola dell’infanzia.



La progettualità è stata presentata all’Ente Regione nell’ambito dell’Avviso Pubblico sessione 2026 Scuola Viva per un importo complessivo di spesa pari a 8.100.000,00 €.



La demolizione del vecchio edificio e la costruzione di uno nuovo, in caso di valutazioni positive, permetterà alla comunità scolastica di poter usufruire di un edificio con migliori standard di sicurezza, senza barriere architettoniche e più funzionale alle nuove esigenze didattiche.

"È la prima volta che il Comune di Montoro candida la ricostruzione ex novo della Scuola “ Ferdinando Abate Galiani” , commenta il sindaco Salvatore Carratù - Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale- Lavori Pubblici l’ing. Antoniciello e tutto lo staff per il lavoro svolto. Seguiremo passo passo la candidatura presso il competente settore regionale. Auspichiamo che i fondi assegnati dallo Stato alla Regione Campania possano essere destinati al nostro comune e alla nostra scuola. I nostri ragazzi meritano una nuova scuola pensata per le nuove esigenze di studio e di crescita".