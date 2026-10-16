Caos sanità in Campania: confronto Zuccarelli-Trombetti in tv a Otto Channel Stasera puntata speciale di "Punto di vista" sulle emergenze della sanità alle 20.20 sul canale 16

Perché curarsi diventa una corsa a ostacoli in Campania? Tra sanità lumaca per le liste d'attesa e la mancanza di risorse economiche molti pazienti rinunciano a curarsi. A "Punto di vista" stasera alle 20.20 su Otto Channel tv canale sedici un focus sulla difficile situazione che si vive nella sanità in Campania. A confronto Bruno Zuccarelli, presidente ordine dei medici di Napoli e Guido Trombetti, ex rettore Federico II. Nel corso del programma, curato dal direttore di Ottob Channel Pierluigi Melillo si parlerà anche della carenza dei medici e dei tagli importanti sui fondi che ha subito la Campania. Ma l'aspetto più grave è che troppi cittadini non si curano perché non hanno la disponibilità economica per farlo.