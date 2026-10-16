Avellino, i vertici di Anacomi incontrano Pizza e l'assessore Ambrosone

Il presidente provinciale di Anacomi, l’associazione nazionale commissariato militare, l’avvocato Antonio Della Porta, e il dottore Giampaolo Palumbo, vicepresidente Anacomi, hanno incontrato il sindaco di Avellino Nello Pizza, affiancato dall’assessore ai lavori pubblici, Enza Ambrosone.
L’incontro si è svolto presso la sede del comune di Avellino, in un clima di cordialità e di totale collaborazione. Al centro del confronto le iniziative che intende portare avanti l’Anacomi sul territorio cittadino, a cominciare da una donazione da destinare al comune di Avellino per garantire il decoro del monumento ai caduti.
Il sindaco Pizza ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno di Anacomi ed ha garantito che continuerà con decisione nella sua attività amministrativa nel segno di una sempre più proficua collaborazione con le associazioni sul territorio.