Ariano: gara interregionale di tiro con l'arco indoor 18 metri Ecco le posizioni degli Arcieri del Tricolle nella classifica generale

Domenica 18 ottobre 2026, presso la palestra della Scuola secondaria di primo grado Covotta di Ariano Irpino, l’ASD Arcieri del Tricolle ha organizzato una gara interregionale di tiro con l’arco indoor 18 metri, valevole per la qualifica sia al prossimo Campionato italiano che al prossimo Campionato regionale indoor.



Queste le posizioni degli Arcieri del Tricolle nella classifica generale:



Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, senior femminile, oro;



Alessia Manganiello, arco nudo, junior femminile, oro;



Matilde Puorro, arco olimpico, ragazzi femminile, argento;



Elisa Santoro, arco olimpico, giovanissimi femminile, argento;



Angelino Grieco, Antonio Zotti e Flavio Grasso, componenti della squadra arco nudo, master maschile, argento.



Il Presidente dell’ASD Arcieri del Tricolle Domenico Paonessa, in occasione della gara, ha ringraziato pubblicamente l’Assessore allo Sport Crescenzo Perrina e la Responsabile del plesso scolastico, Rosanna Blundo, per essersi attivati immediatamente il giorno antecedente la gara, malgrado fosse sabato, ognuno con le proprie preziose risorse umane, per risolvere un increscioso problema elettrico con un black out che non avrebbe reso possibile effettuare la competizione.

I ringraziamenti sono stati estesi a tutti gli associati ed ai familiari degli arcieri che hanno apportato il loro contributo per il buon andamento della manifestazione nonché alla Nuovaedil s.r.l. di Ariano Irpino che con la sua generosa erogazione liberale ha consentito all’ASD Arcieri del Tricolle l’acquisto di tre nuovi battifreccia in paglia, indispensabili per allestire il campo di tiro.