Ariano, scende in campo "Martiri": "Vogliamo risollevare il nostro quartiere" Venerdì 23 ottobre a battesimo una nuova associazione

Si chiama: "I Martiri" ed è un'associazione apolitica e no profit, nata dall'idea di un gruppo di amici. Lo scopo è quello di rinnovare il proprio quartiere attraverso l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi e sociali, sia estivi che invernali.

"Vogliamo creare nuove opportunità di incontro, condivisione e crescita per tutta la comunità. Un progetto nato con l'obiettivo di unire le forze e dare vita a nuove idee per migliorare il rione".

La presentazione è in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20 al ristorante "Le Rose" con l'avvio del tesseramento.

Una nuova realtà che parte dai giovani ma che è aperta a tutto il quartiere. Ognuno potrà dare il proprio contributo in termini di idee e proposte. Sono tante le problematiche presenti, sulle quali nessuno finora ha saputo dare una risposta.

"Martiri" vuole essere una voce che possa spronare le istituzioni, la politica ad adoperarsi di più per il quartiere.