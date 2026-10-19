Irpiniambiente: nuovo confronto in Prefettura Obiettivo: individuare soluzioni concrete per superare le criticità

Fare chiarezza sulla situazione economico-finanziaria di Irpiniambiente e individuare soluzioni concrete per superare le criticità, tutelando i lavoratori e assicurando la continuità del servizio. È questo l’obiettivo della riunione svoltasi questo pomeriggio in Prefettura, presieduta dal Prefetto Franca Fico su richiesta delle Organizzazioni sindacali, per affrontare le preoccupazioni relative alle retribuzioni e alle prospettive occupazionali.

All’incontro hanno partecipato l’amministratore unico di Irpiniambiente, il Vicepresidente della Provincia, il Presidente dell’Ente d’Ambito, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e, da remoto, l’Assessore all’Ambiente della Regione Campania.

È stato confermato l’avvenuto pagamento delle spettanze retributive, compresa la quattordicesima mensilità, seppure con ritardo. I rappresentanti sindacali hanno tuttavia evidenziato le difficoltà finanziarie della società, i ritardi nei pagamenti ai fornitori e le possibili conseguenze sulla manutenzione dei mezzi e sulla sicurezza degli operatori.

Nel corso del confronto, il vicepresidente della Provincia e sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha ribadito la volontà dell’amministrazione provinciale di mantenere pubblico il servizio, proseguendo anche attraverso Irpiniambiente. L’obiettivo è individuare soluzioni che consentano di sostenere la società e assicurarne la continuità operativa.

Grazie all’intervento del Prefetto, è stato concordato che Irpiniambiente trasmetterà alla Provincia, entro la fine di ottobre, i dati aggiornati sulla propria situazione economico-finanziaria. Gli elementi acquisiti consentiranno di definire, insieme agli enti interessati, le strategie per il recupero dei crediti vantati dalla società nei confronti dei Comuni, valutando, ove possibile, specifici piani di rientro compatibili con le disponibilità finanziarie degli enti e con le esigenze di gestione.

Nel richiamare le parti alla collaborazione e alla concretezza degli impegni, il prefetto Franca Fico ha posto al centro la tutela dei livelli occupazionali, la regolarità delle retribuzioni e la continuità di un servizio pubblico essenziale. Ha inoltre espresso apprezzamento ai lavoratori che, nonostante le difficoltà, hanno continuato a operare senza interruzioni, garantendo il servizio alla collettività.

È stato infine prospettato un nuovo incontro, indicativamente entro la metà di novembre, per verificare i progressi compiuti e le iniziative adottate. Il Prefetto ha chiesto di essere aggiornata sugli sviluppi della vicenda.