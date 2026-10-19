Auto in fiamme in autostrada, 4 persone salvate in extremis Intervento dei Vigili del fuoco a Baiano

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, intorno alle ore 17:20, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Bari, in prossimità dell’uscita di Baiano, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Sedate le fiamme

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco della sede centrale di Avellino hanno provveduto a spegnere le fiamme e, successivamente, a mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento.

Quattro persone a bordo

A bordo dell’autovettura viaggiavano quattro persone, tutte con difficoltà uditive, provenienti dalla Sicilia e dirette a Roma, dove risiedono. Fortunatamente, nessuno degli occupanti è rimasto ferito e non si sono registrati danni ad altri veicoli o beni.

Polizia sul posto

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e il personale della società Autostrade per gli adempimenti di rispettiva competenza e la gestione della viabilità.