Ugl igiene ambientale: "Ennesimo rimpallo di responsabilità" Apertura dello stato di agitazione e convocazione assemblee, lavoratrici e lavoratori

"Il confronto odierno in Prefettura si è risolto in un completo fallimento. Registriamo l'ennesimo rimpallo di responsabilità tra i vari attori istituzionali e aziendali, mentre la nostra condizione resta critica e immobile".

Lo scrive in una nota l'Ugl igiene ambientale

"Problematiche cruciali come la sicurezza sul lavoro, la puntualità degli stipendi, il versamento dei contributi e i pesanti tagli economici continuano a essere ignorate in un clima di totale immobilismo. La nostra misura è colma.

Da mercoledì daremo via a una serie di assemblee sindacali in tutti i cantieri per fare chiarezza e decidere insieme le opportune forme di protesta e mobilitazione".