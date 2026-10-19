Rivolta agricoltori, nuovo blocco al casello A16 : trattori fermano il traffico Nuova protesta degli agricoltori al casello Avellino Est

Questa sera nuova protesta degli agricoltori contro il carovita è caro benzina ad Avellino. Stasera blocco in direzione Avellino al casello Avellino Est. " Protestiamo per tutti - spiegano agli automobilisti -. È impossibile vivere, lavorare con i rincari. Scendiamo in strada per i nostri figli, per tutti gli irpini gli italiani".

Nelle ultime ore la protesta ha preso vita in più province a conferma di una crisi insostenibile tra caro gasolio e rincari senza precedenti.

La mobilitazione è ripresa dopo il presidio di ieri pomeriggio alla rotonda di Torrette, a Mercogliano, dove in strada erano scesi quasi soltanto i produttori agricoli. Nonostante gli appelli, l’adesione di autotrasportatori e cittadini era stata limitata.

Questa volta la scelta è stata un’altra. Dal presidio sulla rotonda si è passati al blocco della viabilità autostradale, con i mezzi agricoli fermi all’altezza dell’uscita. «È giunto il momento di fare sul serio», è il messaggio che gli agricoltori hanno rilanciato.

Le richieste degli agricoltori e il coinvolgimento nel Mezzogiorno

Gli agricoltori irpini erano già scesi in piazza sabato 10 ottobre ad Avellino, in piazza Garibaldi, con trattori, una bara e schede elettorali date alle fiamme.